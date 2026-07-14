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        Beşiktaş - Spartak Trnava: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Slovakya kampında oynadığı son hazırlık maçında Slovak ekibi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:56 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Trnava'ya mağlup!

        Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlı takım, Slovakya'nın Trnava kentinde Spartak Trnava ile karşılaştı.

        Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan müsabakaya Beşiktaş, kalede Doğan Alemdar, savunma dörtlüsünde Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahada Wilfred Ndidi, Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü görevlendirirken, hücumda ise Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy şans buldu.

        Antonio Munoz'un çalıştırdığı Spartak Trnava ise sahaya Martin Vantruba, Kristian Kostrna, Erik Sabo, Melos Bajrami, Juanmi Carrion, Marin Lausic, Kristian Pavol Strucka, Lorent Mehmeti, Filip Trello, Philip Azango ve Timotej Kudlicka 11'iyle dizildi.

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        Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın 13. dakikada ceza sahası sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçti.

        Slovak ekibi, kaleci Doğan Alemdar'ın pas hatasını değerlendiren Philip Azango'nun golüyle 37. dakikada beraberliği (1-1) yakaladı. Spartak Trnava, 45. dakikada Lorent Mehmeti ile öne geçti: 2-1. Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Filip Trello ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye (3-1) çıkardı.

        İlk yarı, Slovak takımının 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Spartak Trnava, ikinci yarıya takımın tamamını değiştirerek başladı. Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna dahil oldu.

        Siyah-beyazlılarda 68. dakikada Salih Özcan ile Yasin Özcan, Orkun Kökçü ile de Mustafa Erhan Hekimoğlu değişiklikleri yapıldı. Vaclav Cerny ise 87. dakikada yerini Devrim Şahin'e bıraktı.

        Beşiktaş'ta savunmadan ileri çıkan Tiago Djalo, 78. dakikada arka direkte tamamladığı topla skoru 3-2'ye getirdi.

        Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip, son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 yenildi.

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        DOĞAN ALEMDAR VE SALİH ÖZCAN İLK KEZ

        Beşiktaş'ta yeni transferler kaleci Doğan Alemdar ve orta saha oyuncusu Salih Özcan, ilk kez siyah-beyazlı formayla bir maçta görev yaptı.

        Slovakya kampında oynanan altıncı ve son maçta iki futbolcu, Spartak Trnava'ya karşı ilk 11'de mücadeleye başladı.

        İLHAN FAKILI PARLIYOR

        Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan transfer ettiği kanat oyuncusu İlhan Fakılı, kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

        SV Mattersburg ile oynanan mücadelede rakip fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, Spartak Trnava'yı da boş geçmedi.

        İlhan Fakılı, 13. dakikada ceza sahası sol çaprazından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

        TAYLAN BULUT DEVAM EDEMEDİ

        Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son anlarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Genç savunma oyuncusunu riske etmek istemeyen teknik direktör Vincenzo Italiano, 45. dakikada Emmanuel Agbadou'yu oyuna aldı.

        YURT DIŞI KAMPI SONA ERDİ

        Siyah-beyazlı takım, Slovakya'daki kamp çalışmalarını oynadığı altı hazırlık maçıyla tamamladı.

        İlk karşılaşmada Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

        Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya takımı SV Mattersburg'u 1-0 ile geçerken, Polonya temsilcisi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

        Kampın son gününde sabah saatlerinde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

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