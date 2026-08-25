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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Jean Onana'nı sözleşmesini feshetti

        Beşiktaş Jean Onana'nı sözleşmesini feshetti

        Beşiktaş, Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        Beşiktaş Onana'nı sözleşmesini feshetti

        Yaz transfer dönemini yoğun geçiren Beşiktaş bir ayrılık daha yaşadı. Siyah-beyazlılar, Jean Onana ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKMALA:

        “Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

        26 yaşındaki futbolcu, Lens'ten yaklaşık 4 milyon euroya transfer edilmişti.

        Siyah-beyazlılarda 3 yıl geçiren Jean Onana, Beşiktaş formasını sadece 16 maçta giydi ve 1 asiste imza attı.

        Onana bu süre zarfında Marsilya ve Genoa'ya kiralanmıştı.

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        #beşiktaş
        #Jean Onana
        #lens
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