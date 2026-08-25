Beşiktaş Jean Onana'nı sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:17 Güncelleme:
Yaz transfer dönemini yoğun geçiren Beşiktaş bir ayrılık daha yaşadı. Siyah-beyazlılar, Jean Onana ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKMALA:
“Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”
26 yaşındaki futbolcu, Lens'ten yaklaşık 4 milyon euroya transfer edilmişti.
Siyah-beyazlılarda 3 yıl geçiren Jean Onana, Beşiktaş formasını sadece 16 maçta giydi ve 1 asiste imza attı.
Onana bu süre zarfında Marsilya ve Genoa'ya kiralanmıştı.
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