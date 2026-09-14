Beşiktaş'ta formalara hücum!

Beşiktaş taraftarı, üst üste alınan galibiyetlerin ardından Kartal Yuvası mağazalarına akın etti.

Beşiktaş’ın resmi mağazaları Kartal Yuvası’ndan satılan forma adedi 100 bin bandını geçti.

Özellikle derbiden sonra Vlahovic formalarına yoğun ilginin olduğu, Trossard ile Orkun formalarının da satışlarında dikkat çekici yükseliş bulunduğu kaydedildi.

Yeni sezona yeni forma tedarikçisi ile giren siyah-beyazlı yönetim de satışlardan memnun olurken ilerleyen günlerde satışların daha da artması bekleniyor.