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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş, geçen sezon Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva'ya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

        Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Jota Silva ile yollarını ayırdı.

        Gün içinde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Geçen sezon başında İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralanan Jota Silva, 22 resmi maçta terlettiği siyah-beyazlı formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.

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