Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:39 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın devam edecek.
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