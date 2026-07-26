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        Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, çalışmalarına yarın devam edecek.

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