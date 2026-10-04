BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Toplantıda, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş'ta dün 2026 yılı idari ve mali olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi... Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ibra edilirken; bütçeye de onay verildi.
Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın tek başına gireceği olağanüstü seçim ise bugün yapılıyor. Üyeler, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak.
Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak...