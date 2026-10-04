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        Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul zamanı!

        Beşiktaş'ta kongre üyeleri bugün sandık başına gidecek... Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde üyeler, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul!

        Beşiktaş'ta dün 2026 yılı idari ve mali olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi... Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ibra edilirken; bütçeye de onay verildi.

        Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın tek başına gireceği olağanüstü seçim ise bugün yapılıyor. Üyeler, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak.

        Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak...

        BÜTÇE KABUL EDİLDİ

        Toplantıda, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

        ADALI VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

        01.06.2025-31.05.2026 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

        BORÇ AÇIKLANDI

        Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi. Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

        İŞTE SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

        BAŞKAN: Serdal Adalı

        ASİL ÜYELER: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

        YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

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        #beşiktaş
        #seçim
        #Genel Kurul
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