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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Trossard ağırlığını koyuyor!

        Beşiktaş'ta Trossard ağırlığını koyuyor!

        Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Erzurumspor karşısında ilk golünü atarken son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Trossard ağırlığını koyuyor!

        Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard vites artırdı.

        Siyah-beyazlıların yıldızı, Fenerbahçe derbisinde Rıdvan Yılmaz’a yaptığı asist ve sergilediği oyunla vururken, Erzurum karşısında da etkili bir futbol ortaya koydu.

        31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş forması altında ilk golünü atarak yeni takımında perdeyi açmış oldu.

        Bunun yanı sıra Trossard, toplamda 6 şut çekerken %89 pas isabeti yakaladı.

        9 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Trossard, Beşiktaş'ın en önemli kozlarından birisi konumunda.

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        #Trossard
        #beşiktaş
        #erzurumspor fk
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