Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması!

        Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması!

        Beşiktaş Kulübü ile Tera Yatırım Holding arasında futbol A ve erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması!

        Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve davetliler katıldı.

        Yeni sezonun Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Adalı, "Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, tribündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ımıza birçok sponsor kazandırdık. Sponsorluk anlaşması yaptığımız markaların tamamı alanında lider, büyük, önemli firmalar. Bugün de kendi sektörünün önemli markalarından olan Tera Holding ile yaptığımız işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

        Kısa bir süre önce yeni sezon formalarının camianın ve taraftarların beğenisine sunulduğunu anlatan Serdal Adalı, "Sponsorumuz, önümüzdeki 2 sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak. Ayrıca, bu sezon uzun bir zaman sonra ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan erkek basketbol takımımıza da bir sponsorluk desteği verdiler. Önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımıza adını yazdırdılar. Hem futbol hem de basketbol formalarımızda markanın sponsorluğunu görmekten büyük mutluluk duyacağız. Kulübümüz ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ ve TERA Yatırım Holding AŞ arasında, sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı için yeni sponsorluk görüşmelerine baktıklarını belirterek, "Basketbola bir sponsorluk ihtiyacı var. Birkaç firma ile görüşme halindeyiz. İnşallah basketbol şubemizin sponsor konusunu tamamlayacağız. Avrupa Ligi'nden sonra bütçemiz haliyle yükseldi. Yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah umduğumuz sponsorlukları gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?