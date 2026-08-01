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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Beşiktaş, Wenyen Gabriel'i açıkladı!

        Beşiktaş, Wenyen Gabriel'i açıkladı!

        Bu sezon EuroLeague'de mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Güney Sudan'lı uzun Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Gabriel'i açıkladı!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Güney Sudan'lı uzun Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Wenyen, NBA kariyerinde Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies; Avrupa'da ise Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Bayern Münih formalarını giydi.

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