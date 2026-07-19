Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Tayyip Talha Sanuç'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:55 Güncelleme:
Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
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