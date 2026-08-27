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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'ya Haitili kanat: Ruben Providence

        Bodrum FK'ya Haitili kanat: Ruben Providence

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Bodrum FK'ya Haitili kanat!

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Providence'nin Haiti Milli Takımı'ın 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Providence'ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diler, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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        #Bodrum FK
        #Haiti
        #Ruben Providence
        #transfer
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