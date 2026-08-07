Boluspor - Manisa FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u Anziani (pen.) ve Lindseth'in golleriyle 2-1 yendi.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter
Boluspor: Tafas, Argüello, Elvin Yunuszade (Dk. 58 Ali Çırak), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Tolunay Artuç, Can Arda Yılmaz, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 83 Cuesta), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 58 Erdem Can Polat-Dk. 67 Burak Topçu), Gonzalez, Bertu Alican Özyürek (Dk. 83 Bartu Göçmen)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Rıdvan Çankaya, Ada İbik, Toure, Anziani, Lindseth (Dk. 79 Benrahou), Vargas, Yusuf Talum (Dk. 75 Osman Kahraman), Sylla (Dk. 90 Lemina)
Goller: Dk. 7 Furkan Emin Kaçmaz (Boluspor), Dk. 35 Anziani (Penaltıdan), Dk. 45+4 Lindseth (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 89 Argüello, Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım (Boluspor)
OYUNA GİRDİ, 1 DAKİKA SONRA AYAĞI BURKULDU!
Öte yandan maçın 59. dakikasında Bolusporlu Erdem Can Polat talihsiz bir sakatlık yaşadı. 58. dakikada oyuna giren Erdem Can Polat, 59. dakikada topla buluştu. Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sonucu dengesini kaybeden Erdem Can Polat ayağı burkularak yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Erdem Can Polat için sahaya ambulans ekipleri girdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Can Polat, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.