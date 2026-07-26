Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Bursaspor: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 21:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bursaspor ile Shakhtar golsüz berabere!

        Yeni sezon öncesi Bursaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, özel maçta kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda "kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 36 bin 740 futbolsever taraftar izledi.

        Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

        İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

        Taraftarlar, maçın ardından iki takım futbolcularını da alkışladı.

        ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

        Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Taraftarın çağrısına karşılık veren Turan, tribünleri gezerek selamladı.

        Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan, Turan'a çiçek takdim etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel'den ilk açıklama

        Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong