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        Haberler Spor Futbol Casa Pia: 0 - Benfica: 7 | MAÇ SONUCU

        Casa Pia: 0 - Benfica: 7 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Ligi'nin 2. haftasında Benfica, deplasmanda Casa Pia'yı 7-0 mağlup etti. Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis (3), Lawrence Ofori (kk) ile Jhon Duran'ın golleriyle farka koşan Benfica, puanını 4'e çıkardı. Domingos Jose Gabriel Bandeira'nın 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalan Casa Pia ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Rafa Silva ve Duran'lı Benfica'dan 7 gol!

        Portekiz Premier Ligi'nin 2. haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaştı. Municipal de Rio Maior'da oynanan müsabakayı kazanan 7-0'lık skorla Benfica oldu.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3'te Gianluca Prestianni, 14'te Rafa Silva, 47,49 ile 54'te Vangelis Pavlidis, 58'de Lawrence Ofori (kk) ve 61. dakikada Jhon Duran kaydetti.

        Ev sahibinde forma giyen Domingos Jose Gabriel Bandeira, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Fenerbahçe'yle adı geçen Yunan golcü Vangelis Pavlidis, üç kez fileleri havalandırarak yıldızlaştı.

        Bu sonuçla beraber Benfica puanını 4'e yükseltirken, Casa Pisa ise puansız kaldı.

        Portekiz Ligi'nin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril'i ağırlayacak. Casa Pisa, Gil Vicente ile deplasmanda karşılaşacak.

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