Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'dan tarihi deplasman başlangıcı!

        Çaykur Rizespor'dan tarihi deplasman başlangıcı!

        Çaykur Rizespor, kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer, sezonun ilk 3 deplasman maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rizespor'dan tarihi deplasman başlangıcı!

        Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

        Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

        Karadeniz ekibi, 3 galibiyetinin tamamını deplasmanda elde ederken, sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan ise puansız ayrıldı.

        Sezona deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek başlayan Çaykur Rizespor, ikinci dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

        Yeşil-mavililer, son olarak ligin 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 yenerek deplasmanda 3'te 3 yaptı.

        Çaykur Rizespor, böylece Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

        Dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada 5 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 puan kazandı.

        İÇ SAHADA GOL VE PUAN BULAMADI

        Deplasmanda kayıpsız ilerleyen Çaykur Rizespor, iç sahada ise istediği performansı ortaya koyamadı.

        Ligin ikinci haftasında Samsunspor'u konuk eden yeşil-mavililer, sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, 4. haftada sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a ise 1-0 yenildi.

        REKLAM

        Böylece sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan puan alamayan Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 3 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çaykur rizespor
        #süper lig
        #deplasman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme