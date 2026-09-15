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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Ceyhun Gülselam, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı

        Ceyhun Gülselam, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı

        Son olarak Altay forması giyen 38 yaşındaki Ceyhun Gülselam, yeni sezon öncesinde sözleşme yenilemeyerek profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Ceyhun Gülselam futbolu bıraktı!

        TFF 3. Lig'de mücadele eden Altay'ın 38 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Ceyhun Gülselam, futbola veda ettiğini açıkladı.

        KARİYERİ

        Futbol kariyerine Bayern Münih altyapısında başlayan Ceyhun Gülselam, profesyonel olarak Unterhaching forması giydikten sonra Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Kardemir Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay’da top koşturdu.

        Son olarak Altay’da oynayan 38 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde sözleşmesini yenilemedi.

        Gülselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

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        "KRAMPONLARIMI BIRAKMA ZAMANI"

        Sosyal medya hesabından profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan 38 yaşındaki Ceyhun Gülselam, "Bir futbolcunun hayatı boyunca birçok forma değişiyor. Şehirler, statlar, takım arkadaşları, teknik direktörler, tribünler değişiyor ama insanın geriye bıraktığı şey yalnızca oynadığı maçlar olmuyor. Çocukken başlayan ve hayatımın büyük bölümüne eşlik eden futbol yolculuğumun bugün sonuna geldim. Bayern Münih Akademisi’nde başlayan bu hikaye; Unterhaching’den Trabzonspor’a, Galatasaray’a, Kayserispor’dan Hannover96’ya, Karabükspor’dan Osmanlıspor’a, Alanyaspor’dan Altay’a uzandı. Milli formayı taşımanın gururunu yaşadım. Kazandım, kaybettim, sevindim, üzüldüm. Bazen çok güzel günlerden, bazen de insanı büyüten zor zamanlardan geçtim. Ama bütün bu yolculuk boyunca benim için değişmeyen bir şey vardı. Taşıdığım formaya, birlikte mücadele ettiğim insanlara ve yaptığım işe duyduğum sevgi ve saygı. Futbol bana yalnızca bir meslek vermedi. Bana dostluklar, hatıralar, şehirler, ülkeler ve hayatım boyunca yanımda taşıyacağım insanlar bıraktı. Ben futbolun bana verdiği her şeyi büyük bir şükürle yanıma alıyorum. Eğer bu uzun yolculukta birilerinin hayatında güzel bir iz bırakabildiysem, benim için en büyük başarı da budur. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına, tribünlerde sesini duyduğum taraftarlara, tüm camialara ve yolumun kesiştiği herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. En büyük teşekkür, bütün bu yıllar boyunca yanımda yürüyen aileme.. Şimdi çocukluğumdan beri giydiğim kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı. Her şey için teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

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        #ceyhun gülselam
        #Altay
        #futbol
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