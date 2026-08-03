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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Jordan Henderson'u renklerine bağladı!

        Chelsea, Jordan Henderson'u renklerine bağladı!

        Premier Lig ekiplerinden Chelsea, tecrübeli orta saha Jordan Henderson'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Jordan Henderson, Chelsea'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta saha oyuncusu Jordan Henderson'u transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Hollanda'nın Ajax takımlarında forma giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile Premier Lig'e dönerek 32 maça çıkmıştı.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz olmuştu.

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