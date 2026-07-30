Chelsea, Maxence Lacroix'i kadrosuna kattı!

Chelsea, Crystal Palace forması giyen Fransız stoper Maxence Lacroix'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Maviler, 26 yaşındaki savunmacıyla 2032 yılına kadar sözleşme imzalarken, bu transfer için Crystal Palace'a 60,7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Lacroix, Chelsea'ye katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fransız oyuncu, "Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Chelsea'nin büyüklüğü ve kazanma kültürü herkes tarafından biliniyor. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Teknik direktörle yaptığım görüşmelerde kulübün hedefleriyle benim hedeflerimin örtüştüğünü gördüm. Kazanmak istiyoruz. Takımdaki kalite ve kulübün sahip olduğu imkanlarla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Kupalar kazanmak ve bu başarıya katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Maxence Lacroix is Chelsea. 📸🤩 pic.twitter.com/nwKgUVbXiU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

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CRYSTAL PALACE KARNESİ

Crystal Palace formasıyla iki sezonda 98 karşılaşmaya çıkan Lacroix, bu süreçte UEFA Konferans Ligi, FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşadı.

Futbol kariyerine Sochaux altyapısında başlayan Fransız stoper, 2020 yılında Wolfsburg'a transfer oldu. Alman ekibinde 130 maça çıkan Lacroix, daha sonra 18 milyon Euro'ya Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Premier Lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Lacroix, Fransa Milli Takımı'na kadar yükseldi. Mart ayında ilk kez milli formayı giyen 26 yaşındaki savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı ve turnuvada üç maçta görev yaptı.