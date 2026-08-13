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        Haberler Spor Futbol Diriyah: 0 - Al Ahli: 1 | MAÇ SONUCU

        Diriyah: 0 - Al Ahli: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, deplasmanda Diriyah'ı 1-0 mağlup etti. 25. dakikada Eduard Spertsyan'ın golüyle galibiyete uzanan Al Ahli, puanını 3'e çıkardı. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:35 Güncelleme:
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        Merih'li Al Ahli galibiyetle başladı!

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Diriyah ile deplasmanda karşılaştı.

        Prince Faisal Bin Fahd'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Al Ahli oldu.

        HT Spor'dan naklen yayınlanan maçta Al Ahli'ye galibiyeti getiren golü 25. dakikada Eduard Spertsyan attı.

        Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin bir sonraki haftasında Diriyah, Al Hazm'a konuk olacak. Al Ahli, Abha'yı ağırlayacak.

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