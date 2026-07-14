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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Dubai Basketbol'da Xavi Pascual dönemi

        Dubai Basketbol'da Xavi Pascual dönemi

        EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketbol, başantrenörlük görevine Xavi Pascual'i getirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Dubai'de Pascual dönemi

        Barcelona Basketbol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Xavi Pascual'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'un başına geçtiği duyuruldu.

        Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki başantrenörle üç sezonluk sözleşme imzalandı.

        Xavi Pascual, Barcelona'nın yanı sıra Zenit ve Panathinaikos gibi önemli takımlarda görev aldı.

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