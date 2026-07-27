Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'de!

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaştı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, tecrübeli futbolcu ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wahda'daki macerasını noktalayan 38 yaşındaki futbolcu, üç yıllık aranın ardından Hollanda futboluna geri döndü.

Hafızalarda yer ettiği üzere, 2023 yazında Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla geçirdiği başarılı iki sezonun ardından sözleşmesinin bitimiyle birlikte 2025 yılında Al-Wahda yolunu tutmuştu.