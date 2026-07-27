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        Haberler Spor Futbol Transfer Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'de!

        Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'de!

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic'in yeni takımı resmen belli oldu. 38 yaşındaki Sırp yıldız, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Tadic'in yeni adresi belli oldu!

        Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan resmi duyuruda, tecrübeli futbolcu ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wahda'daki macerasını noktalayan 38 yaşındaki futbolcu, üç yıllık aranın ardından Hollanda futboluna geri döndü.

        Hafızalarda yer ettiği üzere, 2023 yazında Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla geçirdiği başarılı iki sezonun ardından sözleşmesinin bitimiyle birlikte 2025 yılında Al-Wahda yolunu tutmuştu.

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