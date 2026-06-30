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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

        Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor'un yeni takımı belli oldu. Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, 28 yaşındaki oyuncunun deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!

        Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Emre Mor, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. 28 yaşındaki oyuncunun ayrılığı sonrası yeni adresi ise belli oldu.

        YENİ ADRESİ HOLLANDA!

        Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, 1 Temmuz'dan itibaren Emre Mor'un deneme antrenmanlarına çıkacağını duyurdu.

        2022 yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe kariyerinde 49 maçta 6 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 1.741 dakika sahada kaldı.

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