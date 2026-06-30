Emre Mor'un yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor'un yeni takımı belli oldu. Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, 28 yaşındaki oyuncunun deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Emre Mor, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. 28 yaşındaki oyuncunun ayrılığı sonrası yeni adresi ise belli oldu.
YENİ ADRESİ HOLLANDA!
Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, 1 Temmuz'dan itibaren Emre Mor'un deneme antrenmanlarına çıkacağını duyurdu.
2022 yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe kariyerinde 49 maçta 6 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 1.741 dakika sahada kaldı.
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