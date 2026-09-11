Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, Erzurumspor FK maçının ardından konuştu.

Galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Belçikalı oyuncu, her hafta daha iyi olacağını belirtti.

"DERBİDEN SONRA İKİ KAT DAHA ÖNEMLİYDİ"

Trossard, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için." dedi.

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"HAFTA HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Trossard, "Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım. Bugün için de iyi hissediyoruz ve sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.