Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Leandro Trossard: Her hafta daha iyi olacağım!

        Leandro Trossard: Her hafta daha iyi olacağım!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard açıklamalarda bulundu. Galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Trossard, her geçen hafta daha iyi olacağını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trossard: Her hafta daha iyi olacağım!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard, Erzurumspor FK maçının ardından konuştu.

        Galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Belçikalı oyuncu, her hafta daha iyi olacağını belirtti.

        "DERBİDEN SONRA İKİ KAT DAHA ÖNEMLİYDİ"

        Trossard, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için." dedi.

        REKLAM

        "HAFTA HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIM"

        Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Trossard, "Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım. Bugün için de iyi hissediyoruz ve sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leandro Trossard
        #beşiktaş
        #erzurumspor fk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması