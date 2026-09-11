Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hakem kararlarını eleştiren siyah-beyazlılar paylaşımda Hyeon-gyu Oh'un penaltı beklediği pozisyon ve Leandro Trossard ile Vaclav Cerny'nin iptal edilen gollerinde verilen kararlara dikkat çekti.

Beşiktaş bu paylaşımda, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." yorumunu yaptı.