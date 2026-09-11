Beşiktaş'tan hakem tepkisi! "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın"
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından hakem kararları için paylaşım yaptı. Kararlara tepki veren siyah-beyazlılar, paylaşımda "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" ifadesine yer verdi.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:38 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hakem kararlarını eleştiren siyah-beyazlılar paylaşımda Hyeon-gyu Oh'un penaltı beklediği pozisyon ve Leandro Trossard ile Vaclav Cerny'nin iptal edilen gollerinde verilen kararlara dikkat çekti.
Beşiktaş bu paylaşımda, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." yorumunu yaptı.
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