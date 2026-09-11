Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3 golle mağlup etmeyi başardı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE VINCENZO ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

"Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık."

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"ALANYA MAÇINA GÖRE FARK..."

"Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim içinde kaldı biraz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda."

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"LİGDE OLDUĞUMUZ YERDEN ÇOK MUTLUYUM"

"Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum."

"MİLLİ ARAYA GÜZEL BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ"

"Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı var milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa'da devam etmeyi çok istedik ve bunu başardık. Maçlarımız zor ama çok istekliyiz. Kendimizi en iyi şekilde göstermek istiyoruz."