Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

        Euroleague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

        EuroLeague'de 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek karşılaşmayla beraber başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Euroleague'de 4. hafta heyecanı!

        EuroLeague'de 4. hafta karşılaşmaları, bugün oynanacak tek karşılaşmayla birlikte başlıyor.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın deplasmanda TSİ 21.15'te Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalardaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

        Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Son olarak deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

        REKLAM

        Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya ekibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 95-82 yenilen siyah-beyazlıların ligde 1 galibiyeti bulunuyor.

        Euroleague'de 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

        Bugün:

        21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

        21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)

        21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

        21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

        REKLAM

        21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

        9 Ekim Cuma:

        21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

        21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

        21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş

        ÖNERİLEN VİDEO
        #EuroLeague
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Fransa'da öğrenci hareketi büyüyor
        Fransa'da öğrenci hareketi büyüyor
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ihmale suç duyurusu
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ihmale suç duyurusu
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Dibi gördü
        Dibi gördü
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        Yüz işçiden 68’i kayıt dışı
        Yüz işçiden 68’i kayıt dışı