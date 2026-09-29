Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.