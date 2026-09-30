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        Fatih Karagümrük'ten bahis sevki açıklaması!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, bahis soruşturması kapsamında sevk edilen kişilerin, kulüp yönetimiyle bir ilişkisinin bulunmadığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        Karagümrük'ten bahis sevki açıklaması!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Karagümrük'ten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. kulüp yönetimiyle ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

        Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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