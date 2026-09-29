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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe: 100 - Bayern Münih: 76 | MAÇ SONUCU (Euroleague)

        Fenerbahçe: 100 - Bayern Münih: 76 | MAÇ SONUCU (Euroleague)

        Fenerbahçe, Euroleague normal sezonun 2. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup etti ve 2'de 2 yaparak başladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Bayern Münih'e 100 sayı!

        EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Tarfin, 16-9 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 10. dakika içinde farkı 18 sayıya yükseltti: 31-13. Bayern Münih, bitime 2 saniye kala Da Silva ile basket kaydetse de Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-15 üstün tamamladı.

        Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-31 önde girdi.

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        Fenerbahçe, ikinci yarıda da tempolu oyununa devam etti. Oyunun iki yönünde karşılaşma boyunca ritmini koruyan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak farkı iyice açtı: 70-43. Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna da 24 sayılık (75-51) avantajla gitti.

        Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 100-76 kazandı.

        Karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.

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