Talisca sezona hızlı girdi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gornik Zabrze maçlarını boş geçmedi. İlk maçta olduğu gibi rövanşta da fileleri havalandıran Talisca, sarı-lacivertlilerin ilk 2 resmi maçında kaydettiği 2 golün de sahibi oldu.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:41 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.
Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi.
Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu.
Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.
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