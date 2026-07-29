Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca sezona hızlı girdi

        Talisca sezona hızlı girdi

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gornik Zabrze maçlarını boş geçmedi. İlk maçta olduğu gibi rövanşta da fileleri havalandıran Talisca, sarı-lacivertlilerin ilk 2 resmi maçında kaydettiği 2 golün de sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Talisca sezona hızlı girdi

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.

        Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi.

        Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu.

        Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu Yeni Parti'nin kurulması ile ilgili "Bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"