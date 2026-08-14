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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fred’e veda etti!

        Fenerbahçe, Fred’e veda etti!

        Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 18:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe, Fred'e veda etti!

        Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı.

        Karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Fred için veda mesajı yayımlayan sarı-lacivertliler, emekleri için tecrübeli orta saha oyuncusuna teşekkür etti.

        Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos’a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos” ifadeleri kullanıldı.

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