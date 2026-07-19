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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Suliat Olajumoke'yi açıkladı

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Suliat Olajumoke'yi açıkladı

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 20:53 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye Nijeryalı forvet!

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

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