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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Romelu Lukaku için imza töreni düzenleyecek!

        Fenerbahçe Romelu Lukaku için imza töreni düzenleyecek!

        Fenerbahçe, Napoli'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, deneyimli golcü ile imza töreni düzenleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Lukaku için imza töreni düzenleyecek!

        Napoli'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Belçikalı golcü için imza töreni düzenleyecek.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıkmalada, "Kulübümüzün yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni, 14 Ağustos Cuma günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenecektir.

        Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.30’da tüm basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        MALİYETİ

        6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ayrıca tecrübeli santrfor senelik 5 milyon euro garanti ürcet ve 1 milyon euro bonus kazanacak.

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