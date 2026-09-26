Fenerbahçe Tarfin: 87 - Emlak Konut: 78 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Emlak Konut'u 87-78 yendi.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:48 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Emlak Konut'u 87-78 mağlup etti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Furkan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Tarfin: Anderson 4, Alperi Onar 18, Meesseman 15, Zeynep Şevval Gül 7, Pouye 15, Olcay Çakır Turgut 13, Sıla Kaplan, Tuana Vural, Geiselsoder 11, Holingsvorth 4, Selen Baş
Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 12, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 14, Lelik 8, Allen 11, Nehir Ulufer 11, Asya Ülker 2, Mavunga 11, Penna 7
1. Periyot: 30-25
Devre: 58-38
3. Periyot: 74-58
4. Periyot: 87-78
Beş faulle çıkan: 37.47 Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin)
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