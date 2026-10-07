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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak!

        Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak!

        ⁠Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Panathinaikos'a konuk olacak!

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

        Ligde son olarak konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup eden sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

        Son maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenen Yunanistan temsilcisi ise ligde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

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        #fenerbahçe
        #EuroLeague
        #Panathinaikos
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