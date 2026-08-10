Fenerbahçe’de Musaba, Ederson ve Jayden Oosterwolde, Sturm Graz maçında olmayacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında TSİ 21.30’da Sturm Graz’ın konuğu olacak.

Sarı Lacivertli ekipte ağrısı bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson'un yanı sıra sakatlığı olan Jayden Oosterwolde de kadrodan çıkarıldı.

Her üç oyuncunun da durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.