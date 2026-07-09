Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku: Sinead Jack-Kısal
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyurdu.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki Polonya maçının 3. setinde sakatlık yaşayan Sinead Jack-Kısal’ın, ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edildi.
32 yaşındaki sporcunun tedavisine başlandığı ve VNL’in üçüncü haftasında kalan karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ise sağlık ekibinin maç öncesinde yapacağı değerlendirmenin ardından karar verileceği belirtildi.
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