Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku: Sinead Jack-Kısal

        Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku: Sinead Jack-Kısal

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Sultanları'nda sakatlık şoku!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal'ın ayak bileğinden sakatlandığı duyuruldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki Polonya maçının 3. setinde sakatlık yaşayan Sinead Jack-Kısal’ın, ayak bileğinin dış yan bağlarında zorlanma tespit edildi.

        32 yaşındaki sporcunun tedavisine başlandığı ve VNL’in üçüncü haftasında kalan karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ise sağlık ekibinin maç öncesinde yapacağı değerlendirmenin ardından karar verileceği belirtildi.

        https://www.youtube.com/embed/gcWaPe_LBMc?si=oPSmf_a_wMejoxAU#youtube#pull-left#

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Marmara Denizi'nde son 50 yıl uzun dönem ortalama deniz suyu sıcaklıklarından tam 2,5 santigrat derece bir artış rapor ediliyor. Bu dramatik bir artış" açıklamasında bulundu (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu