Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

        Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki 2. maçında, lider ABD ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında, yarın ABD'nin karşısına çıkacak.

        Turnuvadaki 9. maçların ardından 7 galibiyet ve 18 puanla tablonun 4. sırasında yer alan Türkiye, 10. maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 24 puanla liderliğini sürdüren ABD ile mücadele edecek.

        VNL'in 2023 şampiyonu Türkiye ile 2018, 2019, 2021 şampiyonu ABD arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 07.00'de Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

        Ay-yıldızlıların, ABD'yi yenmeleri durumunda diğer maçların sonucuna göre VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İttifak dayanışma ile güçlenebilir

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zİrvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Caydırıcılık için etkili komuta kontrol gerekir. 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşa halinde, insansız hava savunma sistemlerinde ciddi ilerleme sağladık. İttifakın güvenliği kısıtlama ile güçlenmez dayanışma ile güçl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri