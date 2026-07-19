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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

        Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Belçika Grand Prix'sinde zafer Antonelli'nin!

        Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı olan Belçika Grand Prix'sini zirvede tamamladı.

        Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa, pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli, 1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

        Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

        Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si, 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

        3. George Russell (Büyük Britanya): 154

        4. Charles Leclerc (Monako): 126

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

        Takımlar

        1. Mercedes: 358

        2. Ferrari: 285

        3. McLaren: 195

        4. Red Bull: 151

        5. Alpine: 61

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