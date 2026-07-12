2026 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından son dört takım ve yarı final eşleşmeleri netleşti. Futbolseverler şimdi yarı final maçlarının tarihlerini, saatlerini ve hangi takımların finale çıkmak için mücadele edeceğini araştırıyor. Dev turnuvada Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin son dört takım arasında yer aldı. Peki, 2026 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final programı ve eşleşmeler...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışında artık sona yaklaşıldı. Çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu. Futbol dünyasının dev ekiplerini karşı karşıya getirecek yarı final maçları, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Kazanan ekipler adını finale yazdırırken, kaybedenler üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl oldu, yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar...
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Fransa - İspanya
İngiltere - Arjantin
2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNALİ NE ZAMAN?
14 Temmuz 2026 Salı saat 22.00 Fransa - İspanya (Dallas)
15 Temmuz 2026 Çarşamba saat 22.00 İngiltere - Arjantin (Atlanta)
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası finali 19 Temmuz 2026 Pazar günü ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadaxyumu'nda oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise finalden bir gün önce, 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.