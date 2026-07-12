2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışında artık sona yaklaşıldı. Çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu. Futbol dünyasının dev ekiplerini karşı karşıya getirecek yarı final maçları, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Kazanan ekipler adını finale yazdırırken, kaybedenler üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl oldu, yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar...