2026 FİFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI || Avustralya - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Canlı İzle

2026 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turu eşleşmelerinde de artık sona yaklaşılıyor. Son 16 turuna kalmak isteyen takımlar, sahada kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Avustralya - Mısır maçında ise her iki takım için de tek hedef galibiyet. Gruplardan çıkmayı başaran iki ekip, üst tura adını yazdırmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Avustralya - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...