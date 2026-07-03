2026 FİFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI || Avustralya - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Canlı İzle
2026 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turu eşleşmelerinde de artık sona yaklaşılıyor. Son 16 turuna kalmak isteyen takımlar, sahada kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Avustralya - Mısır maçında ise her iki takım için de tek hedef galibiyet. Gruplardan çıkmayı başaran iki ekip, üst tura adını yazdırmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Avustralya - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
2026 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turu eşleşmelerinde de artık sona yaklaşılıyor. Son 16 turuna kalmak isteyen takımlar, sahada kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Avustralya - Mısır maçında ise her iki takım için de tek hedef galibiyet. Gruplardan çıkmayı başaran iki ekip, üst tura adını yazdırmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Avustralya - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
AVUSTRALYA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avustralya ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 3 Temmuz 2026 Cuma günü kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak mücadele, üst tura çıkma yolunda büyük önem taşıyor.
AVUSTRALYA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralya – Mısır karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.