Serdal Adalı: Vincenzo Italiano'nun çok istediği ismi devre arasında alacağız!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajans'ına konuk oldu. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair sorulan soruları yanıtlayan Adalı, şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çok istediği bir ismi devre arasında transfer edeceklerini belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, her Beşiktaşlı gibi Süper Lig'de şampiyonluğu hayal ettiğini ancak takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına katılan Adalı, gündeme dair soruları yanıtladı.
Siyah-beyazlı camiaya "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz" şeklinde verdiği sözün hayata geçmeye başladığını kaydeden Adalı, "Hayalimizdeki Beşiktaş başladı. 5-6 sene sonra sokakta çocukların Beşiktaş formasıyla gezdiklerini görmeye başladım. Bu beni inanılmaz mutlu etti. İnşallah çok daha iyi olacak. Yapılanma sürecinin bitmesine az kaldı." diye konuştu.
Beşiktaş'ın bu sezon ciddi bir yapılanma süreci yaşadığını söyleyen Adalı, takımın sezon başlangıç performansının kendi beklentisinin üstüne çıktığını kaydetti.
"ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK AMA..."
Şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktaran Adalı aynı zamanda sabra da ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olamaz. Belki de Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da çok örneği olmayan, neredeyse tamamına yakını değişen bir futbol takımımız oldu. Bir futbolcu topluluğu ortaya çıktı. 30'a yakın oyuncuyu 1,5 senede yollamışız. Haliyle bunların yerine gelen futbolcuların bir uyum süreci, birbirleriyle oynama, birbirlerini öğrenme süreci ve yepyeni bir teknik direktörümüz var. Beklenti tabii ki büyük. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok ama bu futbol takımının da bir takım olmaya, süreye ihtiyacı var. Şu başlangıcımız, özellikle Avrupa kupalarıyla beraber ligde olan başlangıçta hepsine teşekkür ediyorum. Felaket bir şey. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya benim için. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Altı yedi haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz diye düşünüyordum. Bu performansta hocamızın da çok büyük etkisi var."