"ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK AMA..."

Şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktaran Adalı aynı zamanda sabra da ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olamaz. Belki de Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da çok örneği olmayan, neredeyse tamamına yakını değişen bir futbol takımımız oldu. Bir futbolcu topluluğu ortaya çıktı. 30'a yakın oyuncuyu 1,5 senede yollamışız. Haliyle bunların yerine gelen futbolcuların bir uyum süreci, birbirleriyle oynama, birbirlerini öğrenme süreci ve yepyeni bir teknik direktörümüz var. Beklenti tabii ki büyük. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok ama bu futbol takımının da bir takım olmaya, süreye ihtiyacı var. Şu başlangıcımız, özellikle Avrupa kupalarıyla beraber ligde olan başlangıçta hepsine teşekkür ediyorum. Felaket bir şey. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya benim için. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Altı yedi haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz diye düşünüyordum. Bu performansta hocamızın da çok büyük etkisi var."