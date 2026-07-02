Beşiktaş’ta Lorenzo Pellegrini sesleri!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
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Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
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Sol bek için Kassoum Ouattara’yı kadrosuna katan Beşiktaş’ta orta saha için ise flaş bir isim gündeme geldi.
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Beşiktaş yönetimi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Lorenzo Pellegrini’yi radarına aldı.