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        Beşiktaş’ta Lorenzo Pellegrini sesleri!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

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        Sol bek için Kassoum Ouattara’yı kadrosuna katan Beşiktaş’ta orta saha için ise flaş bir isim gündeme geldi.

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        Beşiktaş yönetimi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Lorenzo Pellegrini’yi radarına aldı.

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        9 sezondur Roma formasını terleten İtalyan futbolcu, geçen sezonu ise 33 maçta 7 gol ve 4 asistle kapattı.

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        Siyah-beyazlıların orta alanı güçlendirmek için farklı adaylar üzerinde de çalışmaları sürüyor.

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