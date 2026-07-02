Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz Dünya Kupası kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

İzmir'de belediye işçisi, eğlence mekanında böyle öldürüldü. İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklan... Daha Fazla Göster İzmir'de belediye işçisi, eğlence mekanında böyle öldürüldü. İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. (İHA) Daha Az Göster