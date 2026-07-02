Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz Dünya Kupası kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar, çeyrek finale bir adım daha yaklaşabilmek için sahaya çıkarken futbolseverler de "Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?", "2 Temmuz Dünya Kupası maç programı nasıl?" ve "Bu akşam kimin maçı var?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 2 Temmuz 2026 FIFA Dünya Kupası'nın güncel maç takvimi ve günün öne çıkan mücadeleleri...
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden sürüyor. Son 32 turunda bugün oynanacak karşılaşmalar, bir üst tura yükselecek ekiplerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise sabah saatlerinden itibaren "2 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta?", "Bugün hangi takımlar sahaya çıkacak?" ve "Dünya Kupası maç programı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz Perşembe gününün maç programı ve karşılaşmalara ilişkin detaylar...
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2 TEMMUZ PERŞEMBE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
03:00 ABD-Bosna-Hersek (TRT 1)
22:00 İspanya-Avusturya (TRT 1)
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HAZIRLIK MAÇI:
18.00 Beşiktaş-Gyirmot