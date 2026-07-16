Dünya Kupası maç takvimi: Bugün maç var mı? 16 Temmuz Perşembe hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başladı. Dünya Kupası'nda Arjantin'in İngiltere engelini aşarak finale yükselmesiyle birlikte gözler bir yandan İspanya ile oynanacak dev finale çevrilirken, diğer yandan Avrupa sahnesinde oynanacak kritik karşılaşmalar merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda birbirinden önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün maç programı...