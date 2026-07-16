Dünya Kupası maç takvimi: Bugün maç var mı? 16 Temmuz Perşembe hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta?
FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı yaklaşırken futbolseverlerin gözü hem turnuvadaki son gelişmelere hem de Avrupa kupalarındaki kritik mücadelelere çevrildi. İngiltere'yi yarı finalde mağlup eden Arjantin, finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. Dünya Kupası'nda nefesler tutulurken, futbol gündemi bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme karşılaşmalarıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçları...
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başladı. Dünya Kupası'nda Arjantin'in İngiltere engelini aşarak finale yükselmesiyle birlikte gözler bir yandan İspanya ile oynanacak dev finale çevrilirken, diğer yandan Avrupa sahnesinde oynanacak kritik karşılaşmalar merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda birbirinden önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün maç programı...
DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Dünya Kupası'nda karşılaşma bulunmuyor. Bunun yanı sıra, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde çok sayıda mücadele bulunuyor. Aşağıda 16 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları yer alıyor.
16 TEMMUZ PERŞEMBE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu Maçları:
20:30 U. Cluj (Romanya) - FC Dynamo Kyiv (Ukrayna)
20:30 Derry City (İrlanda) - PFC CSKA Sofia (Bulgaristan)
21:00 Aluminij Kidricevo (Slovenya) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova)
21:15 Ferencvarosi Budapest (Macaristan) - FK Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)
21:30 MSK Zilina (Slovakya) - HNK Hajduk Split (Hırvatistan)
23:00 IF Vestri (İzlanda) - Karabağ FK (Azerbaycan)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu Maçları:
18:00 Elimai FC (Kazakistan) - FC Alashkert Yerevan (Ermenistan)
18:00 FC Inter Turku (Finlandiya) - FK Sarajevo (Bosna Hersek)
18:00 FC Astana (Kazakistan) - FC Dinamo City (Arnavutluk)
19:00 FC Pyunik Yerevan (Ermenistan) - Marsaxlokk (Malta)
19:00 Paide Linnameeskond (Estonya) - FC Hegelmann (Litvanya)
19:00 Tampereen Ilves (Finlandiya) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
19:00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Zira FK (Azerbaycan)
19:00 St Josephs FC (Cebelitarık) - Bohemians Dublin (İrlanda)
19:30 FCI Levadia Tallinn (Estonya) - Caernarfon Town FC (Galler)
19:30 FC RFS (Letonya) - Glentoran FC (Kuzey İrlanda)
20:00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Stjarnan Gardabae (İzlanda)
20:00 FC Santa Coloma (Andorra) - Pen-y-Bont FC (Galler)
20:00 Vilnius FK Zalgiris (Litvanya) - Petrovac (Karadağ)
20:00 Bate Borisov (Belarus) - Af Elbasani (Arnavutluk)
20:00 FC Dinamo Tbilisi (Gürcistan) - US Mondorf-Les-Bains (Lüksemburg)