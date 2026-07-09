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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2026 Perşembe bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2026 Perşembe bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Futbolseverlerin heyecanla beklediği 9 Temmuz 2026 Perşembe maç programı belli oldu. Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda? soruları sporseverlerin gündemindeki yerini korurken, gözler hem 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesine hem de Avrupa kupalarında oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        1

        Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz Perşembe maç programı futbol tutkunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak dev mücadeleyle başlarken, Avrupa futbolunda da yeni sezon resmen perde açıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu kapsamında birçok takım sahaya çıkarken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayıncı kanallarını araştırıyor. Peki 9 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç takvimi...

        2

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 TEMMUZ PERŞEMBE

        23:00 Fransa-Fas (TRT 1)

        3

        UEFA KONFERANS LİGİ

        17:00 Atletic Club DEscaldes-Mornar Bar

        19:00 Dila Gori-Virtus

        19:00 Alashkert-Yelimay Semey

        19:00 Liepaja-Decic Tuzi

        19:00 Nomme JK Kalju-Linfield FC

        19:00 Hegelmann Litauen-Paide Linnameeskond

        20:00 Bohemians-St Josephs

        20:00 Dinamo Minsk-Sileks

        20:00 Marsaxlokk FC-Pyunik

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ

        19:00 Karabağ-Vestri

        20:00 Dynamo Kiev-Universitatea Cluj

        20:00 FC Sheriff-Aluminij

        21:00 Vojvodina-Ferencvaros

        21:00 CSKA Sofia-Derry City

        21:00 Hajduk Split-Zilina

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