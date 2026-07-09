Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2026 Perşembe bugün maç var mı, kimin maçı var?

HT 360 6 Temmuz 2026 (Ankara Zirvesi Trump İçin Nasıl Geçer?)

Dünyanın gözü Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT 360 programında Dilek Gül, zirve öncesinde uluslararası güvenlikten dünya siyasetine, futboldaki tartışmalı gelişmelerden NATO'nun geleceğine uzanan kritik başlıkları uzman konuklar ve Habertürk muhabirleriyle de... Daha Fazla Göster Dünyanın gözü Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT 360 programında Dilek Gül, zirve öncesinde uluslararası güvenlikten dünya siyasetine, futboldaki tartışmalı gelişmelerden NATO'nun geleceğine uzanan kritik başlıkları uzman konuklar ve Habertürk muhabirleriyle değerlendirdi. 2026 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasına ilişkin ortaya atılan iddialar futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya baskı yaptığı yönündeki iddialar, FIFA'nın bağımsızlığı ve spor ile siyasetin ilişkisi açısından ele alınıyor. Futbolda kurallar herkes için eşit mi, yoksa küresel güç dengeleri sahaya da yansıyor mu? Öte yandan Ankara, 22 yıl aradan sonra düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, Habertürk TV muhabirleri Aykut Türel, Sena Alkan ve Ayşe Süberker başkentteki son hazırlıkları ve zirve atmosferini aktarıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin temasları, savunma sanayisinde yeni iş birlikleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka etkileri ve NATO 3.0 sürecinin şekilleneceği kritik zirvenin perde arkası ayrıntılarıyla ele alınıyor. HT 360'ın konuğu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman ile Donald Trump'ın Avrupa liderleriyle ilişkileri, "Transatlantik Çatlak" olarak nitelendirilen yeni güvenlik süreci, ABD'nin Pasifik merkezli savunma stratejisi ve Avrupa'nın geleceği değerlendiriliyor. İngiltere ve Fransa'nın liderlik rekabeti, Rusya tehdidi karşısında Avrupa'nın güvenlik arayışı ve Türkiye'nin NATO içindeki yükselen stratejik konumu kapsamlı şekilde analiz ediliyor. Programda ayrıca Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, NATO içindeki değişen dengeleri, ABD'nin Avrupa'daki güvenlik yaklaşımını, Donald Trump'ın mesajlarını ve Türkiye'nin NATO 3.0 konseptindeki kritik rolünü yorumluyor. Küresel güvenlik, uluslararası diplomasi ve NATO'nun geleceğine ilişkin tüm gelişmeler, farklı bakış açılarıyla HT 360 ekranlarında masaya yatırılıyor. Daha Az Göster