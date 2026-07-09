Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2026 Perşembe bugün maç var mı, kimin maçı var?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği 9 Temmuz 2026 Perşembe maç programı belli oldu. Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda? soruları sporseverlerin gündemindeki yerini korurken, gözler hem 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesine hem de Avrupa kupalarında oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz Perşembe maç programı futbol tutkunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak dev mücadeleyle başlarken, Avrupa futbolunda da yeni sezon resmen perde açıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu kapsamında birçok takım sahaya çıkarken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayıncı kanallarını araştırıyor. Peki 9 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç takvimi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 TEMMUZ PERŞEMBE
23:00 Fransa-Fas (TRT 1)
UEFA KONFERANS LİGİ
17:00 Atletic Club DEscaldes-Mornar Bar
19:00 Dila Gori-Virtus
19:00 Alashkert-Yelimay Semey
19:00 Liepaja-Decic Tuzi
19:00 Nomme JK Kalju-Linfield FC
19:00 Hegelmann Litauen-Paide Linnameeskond
20:00 Bohemians-St Josephs
20:00 Dinamo Minsk-Sileks
20:00 Marsaxlokk FC-Pyunik