Dursun Özbek: Aynı transferleri Temmuz'da yapsaydık aradaki fark 50 milyon Euro olacaktı

"AYNI TRANSFERLERİ TEMMUZ'DA YAPSAYDIK ARADAKİ FARK YAKLAŞIK 50 MİLYON EURU CİVARINDAYDI"

Transfer dönemindeki eleştirilere değinen Özbek, "Bu transfer döneminde neler söylendi, neler yazıldı. Ben ve arkadaşlarım daha sezona girmeden, şampiyonluğu elde ettiğimiz gün masaya oturduk. Önce bütçemizi yapalım, harcama limitimiz ne, oturduk planlamamızı yaptık. Bu transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, özellikle taraftar tarafından, geç kalındı konusu. Haklı olabilirler. Transfer dönemlerinin başarılı yürütülmesi iki şeye bağlı. Birincisi yaptığımız transferlerin performansı nasıl, sahada ne veriyorlar. İkincisi de bence çok daha önemlisi finansal boyutunun ne olduğu. Bütün çabamız Galatasaray’ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak. Finansal olarak Galatasaray’ı zora sokmayacak yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezon başındaki bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservisle yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklı tarafları da çoktur. Erken transfer yapmak önemli, kampa yetiştirmek önemli. Ama diğer husus da önemli. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum. Galatasaray’ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim" ifadelerini kullandı.