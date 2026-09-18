Fatih Terim'den Leao ve Osimhen yorumu!
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim kendi Youtube kanalında Osimhen, Leao ve Icardi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Terim'in açıklamaları...
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunun yanı sıra Victor Osimhen, Rafael Leao ve Mauro Icardi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"OSIMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR SANTRAFOR"
Victor Osimhen'in olağanüstü bir santrfor olduğunu belirten Terim, Nijeryalı Yıldız'ın dünyanın en iyileri arasında yer aldığını söyledi.
"GALATASARAY AVRUPA ÇAPINDA BİR KALECİ ALDI"
“Torreira, Sané, Lemina, Abdülkerim çok iyi oynuyor. Sanchez, bana göre çok iyi bir adam. Derken bana göre Avrupa çapında bir kaleci Uğurcan Çakır’ı aldı Galatasaray.”
"ICARDI KENDİ DAHİL HERKESE POZİSYON HAZIRLAYAN BİR OYUNCU"
Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılan Mauro Icardi’ye dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Icardi’nin golcülüğünün yanı sıra oyun görüşü ve takım arkadaşlarına hazırladığı fırsatlarla da önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.
"Mauro İcardi konuşmaya gerek var mı? Bu kadar beyni çalışan, bu kadar teknik, bu kadar zeki, bir sonraki pozisyona herkesi hazırlayan...Golcülük ayrı meziyet ama bir de futbolcu. kendi dahil herkese pozisyon hazırlayn bir oyuncu" dedi.
"LEAO'YU HEP OYNATIRDIM"
Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leão hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Portekizli yıldızın sahadaki en önemli özelliklerinden birinin sürati olduğunu söyledi. Terim, Leão’nun adam eksiltme becerisinin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Terim, "Rafael Leao'nun olağanüstü bir çabukluğu ve sürati var. Adam eksiltiyor, kuvveti var. Ben olsam; iyi veya kötü hep oynatacağım adam olur" dedi.
"OSIMHEN DAHA YUKARIDA OLMALI"
ESPN'in dünyanın en iyi forveti sıralamasında Osimhen'in 9. sırada olması hakındada görüşlerini paylaşan Terim, Nijeryalı golcünün daha üst sıralarda olması gerektiğini ifade etti.
Terim, “Ben daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci de olur dördüncü de. Dünyanın en iyi 9 numaraları arasında. Olağanüstü esnek bir vücuda sahip. O boya o fiziğe rağmen, röveşatayla gol atmak, uzun adımlarla daha önce müdahale ediyor, başka tip bir oyuncu.” dedi.
Osimhen’in mücadele gücüne ve golcülüğüne vurgu yapan Terim, “Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam. Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor!” ifadelerini kullandı.
"GEREKSİZ SİNİRLENMESİN"
Fatih Terim, Osimhen'in farklı bir oyuncu olduğunu belirterek, dikkat etmesi gereken noktayada değindi.
"Victor Osimhen bambaşka bir oyuncu; yani başka bir tip oyuncu. Yeter ki gereksiz sinirlenmesin, gereksiz stres yapmasın" açıklamasında bulundu.