Fatih Terim'den Leao ve Osimhen yorumu!

"LEAO'YU HEP OYNATIRDIM"

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leão hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Portekizli yıldızın sahadaki en önemli özelliklerinden birinin sürati olduğunu söyledi. Terim, Leão’nun adam eksiltme becerisinin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Terim, "Rafael Leao'nun olağanüstü bir çabukluğu ve sürati var. Adam eksiltiyor, kuvveti var. Ben olsam; iyi veya kötü hep oynatacağım adam olur" dedi.