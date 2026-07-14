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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki son sınavına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kampın üçüncü ve son hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Fenerbahçe, LASK Linz karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet, sezon öncesi son prova niteliği taşıyan mücadelede oyuncuların son durumunu yakından değerlendirecek. Taraftarlar ise Fenerbahçe-LASK Linz maçının canlı izle bilgisi ile maçın saatini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-LASK Linz hazırlık maçı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programındaki üçüncü ve son hazırlık maçında LASK Linz ile kozlarını paylaşacak. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçını farklı skorlarla kazanan Fenerbahçe, Avusturya kampını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler Fenerbahçe-LASK Linz maçının yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-LASK Linz maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-LASK Linz maçı canlı izle bilgisi...

        2

        FENERBAHÇE-LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile LASK Linz arasındaki hazırlık karşılaşması 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

        Avusturya'nın Raiffeisen Arena Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile LASK Linz arasında oynanacak hazırlık maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        LASK LINZ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

        Fenerbahçe - LASK Linz maçı canlı izle aramaları oynanacak hazırlık maçı sebebiyle sıklaştı. LASK Linz - Fenerbahçe maçını TV 100 ekranlarından şifresiz olarak canlı izleyebilirsiniz.

        5

        AVUSTURYA KAMPI LASK LİNZ MAÇIYLA SONA ERECEK

        LASK Linz karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki son hazırlık maçı olacak.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelenin ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve yeni sezon öncesindeki hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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