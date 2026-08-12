Galatasaray'dan Gabriel Martinelli'ye dev teklif
Yeni sezon öncesi kanat mevkisindeki rekabeti arttırmak isteyen Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Gabriel Martinelli için 45 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sarı Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 23:54 Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli için flaş bir teklif yaptı.
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Sky Sports DE'nin haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Martinelli için 45 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.
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Daha önce de Martinelli için girişimde bulunan Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi.
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Arsenal'in ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.
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Farklı kaynaklarda ise Galatasaray'ın Leao'nun yanı sıra Martinelli transferini bitirmeye daha yakın olduğu aktarıldı.
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PERFORMANSI
Arsenal'da son sezonuna giren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Londra temsilcisinde 278 maça çıktı ve 62 gol, 36 asistlik katkı verdi.
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